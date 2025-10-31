Проникшего в закрытый супермаркет мужчину задержали в Электрогорске

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который попытался ограбить супермаркет в Электрогорске. Экипаж вневедомственной охраны получил сообщение о подозрительных действиях в одном из магазинов и сразу выехал на место.

Выяснилось, что 22-летний пьяный мужчина взломал входные двери и проник внутрь. Он успел собрать в пакеты алкоголь на сумму около 25 тысяч рублей и достал из кассовых ящиков примерно 15 тысяч рублей наличными. Когда злоумышленник пытался скрыться, его задержали сотрудники Росгвардии и передали полиции.

Нарушителем порядка оказался гражданин ближнего зарубежья. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.