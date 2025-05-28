Промзону вблизи шоссе Энтузиастов проведут в порядок в Реутове

В ходе обходов города, состоявшихся 27 и 28 мая под руководством первого заместителя главы Алексея Ковязина, сотрудники администрации проверили выполнение поручений главы Реутова Филиппа Науменко по благоустройству городских территорий. Ранее выявленные жителями недостатки уже устраняются или находятся в процессе исправления.
Например, во дворе дома на улице Октября, 18 ведутся работы по восстановлению асфальтового покрытия после ремонта. В Центральном городском парке продолжается очистка декоративных прудов с последующим их наполнением водой.
Также планируется привести в порядок территории промзоны у шоссе Энтузиастов. С собственником достигнута договоренность о ремонте и покраске забора, отделяющего шиномонтаж и АГЗС от дороги. Алексей Ковязин поручил уделять больше внимания своевременному покосу газонов, чтобы они не выглядели заросшими и неопрятными.
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