Промзону вблизи шоссе Энтузиастов проведут в порядок в Реутове

В ходе обходов города, состоявшихся 27 и 28 мая под руководством первого заместителя главы Алексея Ковязина, сотрудники администрации проверили выполнение поручений главы Реутова Филиппа Науменко по благоустройству городских территорий. Ранее выявленные жителями недостатки уже устраняются или находятся в процессе исправления.

Например, во дворе дома на улице Октября, 18 ведутся работы по восстановлению асфальтового покрытия после ремонта. В Центральном городском парке продолжается очистка декоративных прудов с последующим их наполнением водой.

Также планируется привести в порядок территории промзоны у шоссе Энтузиастов. С собственником достигнута договоренность о ремонте и покраске забора, отделяющего шиномонтаж и АГЗС от дороги. Алексей Ковязин поручил уделять больше внимания своевременному покосу газонов, чтобы они не выглядели заросшими и неопрятными.