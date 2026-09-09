Промывку резервуара начали в деревне Кресты в Солнечногорске

В мероприятиях задействованы слесари и электрики предприятия. Во время промывки из резервуара удаляют накопившиеся отложения и ржавчину, которые образуются в процессе работы станции обезжелезивания.

«Это необходимая процедура, которая дает возможность поддерживать санитарные нормы и предотвращать накопление вредных отложений. Мы следим за тем, чтобы такие работы проводились своевременно и с соблюдением всех технологических требований», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Никита Иванов.

Всего в округе насчитывается шесть таких резервуаров. Их очистку проводят примерно один раз в год.