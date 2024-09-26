Промывку мусорных площадок провели в Подмосковье более 17 тысяч раз с января

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Специалисты коммунального хозяйства Московской области провели промывание около восьми тысяч контейнерных площадок и мусорных баков с начала года. В результате системной дезинфекции обработали более 17 тысяч объектов.

Наибольшее количество работ выполнено в Сергиевом Посаде — 851 площадка, Мытищи — 811 объектов и в Королеве, где промыли 720 контейнеров.

Мойка контейнерных площадок, ограждений и баков входит в обязательный комплекс работ по их обслуживанию. Промывание осуществляется регулярно с использованием специализированных дезинфицирующих средств.

Мероприятия по дезинфекции помогают обеспечить безопасность жителей и предотвратить появление грызунов, которые могут распространять различные болезни.

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