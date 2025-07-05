Промывку 14 линий холодного водоснабжения провели в Истре с начала лета

Сотрудники МУП «Истринская теплосеть» за май и июнь провели профилактическую промывку 14 сетей холодного водоснабжения. Такие работы значительно продлевают срок службы инженерных сетей и помогают избежать дорогостоящих ремонтов.

Качество питьевой воды — один из ключевых факторов комфортной жизни. Профилактическая промывка водопроводов помогает справляться с отложениями, которые накапливаются на внутренних стенках труб в процессе эксплуатации. Это могут быть частицы ржавчины, песка, соли и другие примеси. Со временем такие отложения не только ухудшают напор, но и влияют на качество воды.

Коммунальные службы провели работы в Онуфриево, Истре, а также в населенных пунктах Граворново, Зыково, Пречистое, Румянцево, Павловское, Савельево, Кострово и жилом комплексе «Малая Истра».

По вопросам, связанным с качеством холодного водоснабжения, жители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу МУП «Истринская теплосеть».