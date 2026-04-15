Промышленный центр полного цикла построили в Богородском округе

В Богородском округе завершается создание новой площадки для бизнеса, которая объединит складские и производственные функции в одном месте. Проект призван упростить запуск и ведение предпринимательской деятельности, избавив компании от необходимости искать отдельные помещения для хранения, сборки и логистики.

Инженерно-технический центр с производственно-складским корпусом успешно прошел итоговую проверку Главгосстройнадзора Московской области. Реализацией проекта занимается «Агрокомплекс Ногинский» с ноября 2024 года.

Площадь центра превышает три тысячи квадратных метров. Он спроектирован по принципу «полного цикла»: все ключевые процессы сосредоточены в одном здании.

На площадке будут принимать и хранить металлопрокат и конструкции, формировать заказы под конкретные задачи, упаковывать продукцию и готовить ее к отправке. Здесь же предусмотрено оформление сопроводительных документов, а также инфраструктура для транспорта и отдыха водителей.

Отдельное направление — производство фирменной упаковки. На объекте организуют полный цикл: от поступления сырья до выпуска готовой брендированной продукции. Мощность линии составит до 100 единиц за смену.

Ожидается, что годовой грузооборот комплекса достигнет пяти тысяч тонн. Работать на предприятии будут около 20 сотрудников.

Во время итоговой проверки специалисты протестировали все ключевые системы, включая противопожарную защиту. Следующим шагом станет получение заключения о соответствии, после чего объект смогут ввести в эксплуатацию.