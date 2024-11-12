Промышленный коворкинг построят в индустриальном парке в Дмитрове

Коворкинг реализуют в формате «Все включено». Площадь комплекс составит 100 тысяч гектаров. Резиденты смогут получить готовые промышленные помещения со всей необходимой инфраструктурой, рассказала заместитель председателя правительства, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева. Такой формат позволит компания запустить свое предприятие за шесть месяцев.

«После того, как комплекс будет введен в эксплуатацию, для жителей Подмосковья будет создано не менее 400 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов», — рассказала она.

Особое внимание при строительстве уделят социальной инфраструктуре индустриального парка. На территории разместят спортивные площадки и нетворкинг-пространства.

Рядом с площадкой расположится Дмитровское шоссе, а также ЦКАД и логистический центр «Белый Раст». Помещения разных типов запустят в продажу летом 2025 года.

Как отметил партнер компании Артем Петрухин, проект позволит усилить развитие качественных производственных площадок на северо-восточном направлении.

«Дмитров» станет один из пяти новых индустриальных парков Подмосковья. Там обустроят готовые производственных боксы, места для отдыха, парки, магазины, кафе и МФЦ.