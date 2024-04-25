Промышленный «Экспортный форсаж» стартовал в Подмосковье | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 23:11 Промышленный «Экспортный форсаж» стартовал в Подмосковье фото Фонд поддержки ВЭД МО

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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области запустил двенадцатый поток отраслевой акселерационной программы «Экспортный форсаж». В этом потоке участвуют десять компаний из различных районов региона.

Предприятия смогут улучшить свои навыки в области внешнеэкономической деятельности, получить экспертную поддержку и разработать стратегию для успешного выхода на зарубежный рынок. После завершения образовательного курса они смогут лучше определить перспективные для себя рынки, разработать эффективную маркетинговую стратегию, провести переговоры, оптимизировать логистику и уменьшить риски.

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Программа включает проведение шести двухдневных семинаров, индивидуальные консультации с наставниками и защиту итоговых проектов. Компании, успешно завершившие обучение, получат комплект обучающих материалов, аналитические данные по рынкам экспорта, консультации специалистов и готовую стратегию для запуска продукции на международный рынок.

Оказывая бесплатные или софинансируемые услуги, Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области также предоставляет поддержку подмосковным компаниям в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство». С полным списком услуг для экспортеров можно ознакомиться на Инвестиционном портале Подмосковья.

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