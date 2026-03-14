Промышленный альпинист из Коломны рассказал о своей работе ко Дню ЖКХ

Алексей Владимиров трудится в сфере жилищно-коммунального хозяйства более 23 лет. В преддверии профессионального праздника он поделился особенностями своей опасной и редкой профессии.

Мужчина сказал, что это дело сразу пришлось ему по душе: отсутствие однообразия, новые объекты и сложности, которые приходится каждый раз решать, — именно это удерживает его в профессии.

Зима 2026 года выдалась непростой: снега на крышах было по пояс, за день нужно было успеть очистить пять-шесть домов. Среди главных трудностей Алексей назвал скользкие поверхности, порывистый ветер и конструктивные особенности крыш, требующие особого подхода. Приходится обходить кондиционеры и антенны, делать специальные анкера, чтобы постоянно находиться у стены.

В обязанности промышленного альпиниста входит не только очистка крыш от снега и наледи, но и фасадные работы: утепление, ремонт швов, обновление штукатурки, покраска. Главное правило, по словам Алексея, — неукоснительное соблюдение техники безопасности. Снаряжение и веревки нужно проверять каждый день, следить за износом и вовремя менять. Тогда работа будет безопасной.

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечается каждое третье воскресенье марта. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уделяет особое внимание развитию этой сферы: привлечению специалистов, цифровизации и качеству услуг для жителей.