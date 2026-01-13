Промышленные альпинисты очистят от сосулек кровли в Одинцове

Сосульки и наледь, образующиеся на крышах многоквартирных домов, представляют значительную опасность — они возникают при определенных погодных условиях: оттепелях или ярком солнечном свете. Борьба с ними находится в ведении управляющих компаний, одна из них — «Одинцовская теплосеть» — подключила к работам профессионалов.

Управляющая компания заключила на зимний сезон 2025-2026 договор с бригадой промышленных альпинистов. Специалисты должны устранять сосульки, наледь и снежные свесы с кровель многоквартирных домов. Крыши — разной сложности, к каждой нужен индивидуальный подход. Статистика показывает, что при благоприятных погодных условиях альпинисты чистят порядка пяти домов в день.

Сотрудниками управляющей компании предпринимаются меры по предупреждению опасных ситуаций для жителей — некоторые участки огораживаются сигнальной лентой, после этого на дом приходят альпинисты. Высотники с соблюдением всех правил скидывают с крыши снег, а затем убирают их с придомовой территории.