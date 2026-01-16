Промежуточные итоги Школьной лиги подвели в Воскресенске

В этом году команды из Воскресенска участвуют в муниципальном этапе Единой школьной лиги Московской области. Победители получат право представить округ на региональном этапе в апреле и мае.

Соревнования проходят по четырем дисциплинам: футзал, баскетбол 3×3, волейбол и шахматы. По итогам игр 2025 года в лидерах турнирных групп находятся:

Волейбол (девушки): СОШ «Горизонт» (группа А) и МОУ «Москворецкая гимназия» (группа Б).

Волейбол (юноши): СОШ «Вектор» (группа А) и МОУ «Москворецкая гимназия» (группа Б).

Баскетбол (девушки): СОШ им. Героя России С. Рыбникова (группа А) и Лицей им. Стрельцова П.В. (группа Б).

Баскетбол (юноши): СОШ им. Героя России С. Рыбникова (группа А). В группе Б лидерство делят МОУ «Москворецкая гимназия», Лицей им. Стрельцова П.В. и «Траектория успеха».

Футзал: СОШ «Вектор» (группа А) и МОУ «Москворецкая гимназия» (группа Б).

Шахматы: СОШ «Горизонт» (группа А) и Гимназия № 1 (группа Б).

Проект реализуется по поручению губернатора Андрея Воробьева и охватывает 650 школ региона. Спортивные мероприятия проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России» и направлены на развитие массового спорта среди школьников.