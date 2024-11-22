Промежуточные итоги ремонта дома на улице Чернышевского оценили в Серпухове

В городском округе Серпухов в доме № 33 по улице Чернышевского 1 марта произошел хлопок газа, полностью пострадал один подъезд. Промежуточные результаты восстановления здания проверил глава муниципалитета Сергей Никитенко.

В пострадавшем от хлопка подъезде обновили перекрытия, часть несущих стен, отремонтировали кровлю и инженерные системы. Также провели большую работу по восстановлению внешней стороны дома: обновили и утеплили фасад, загерметизировали швы. Помимо этого, выполнили полный комплекс социальной отделки квартир.

По словам главы городского округа Серпухов Сергея Никитенко, весь процесс восстановительных работ администрация муниципалитета держит на контроле.

«Встретились с жительницей подъезда № 3. Верхние этажи пострадали во время ремонта крыши. Поручил подрядчику провести ремонт в подтопленных квартирах. Благодарю губернатора Московской области Андрея Воробьева за выделение средств на восстановление дома. Скоро жители вернутся в свой дом, в комфортные и отремонтированные квартиры», — сказал он.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».