Промежуточные итоги реализации молодежных проектов подвели в Солнечногорске

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков рассказал, что молодое поколение должно не просто знать героев прошлого и настоящего, но и жить этими идеями. Он также отметил, что акцию «Парта героя» проведут в каждой школе, где учились защитники родины, которые уже не с нами.

На политическом совете были рассмотрены промежуточные результаты и развитие проектов «Единой России». Партия реализует более 20 инициатив в Солнечногорске, охватывающих такие важные сферы, как безопасность на дорогах, благоустройство, городская среда, патриотическое воспитание и многие другие.