Промежуточные итоги реализации молодежных проектов подвели в Солнечногорске
Совет местного отделения партии «Единая Россия» прошел в Солнечногорске. На встрече обсудили реализацию проекта «Парта героя». Именные парты для увековечивания памяти погибших воинов продолжат устанавливать в школах муниципалитета.
Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков рассказал, что молодое поколение должно не просто знать героев прошлого и настоящего, но и жить этими идеями. Он также отметил, что акцию «Парта героя» проведут в каждой школе, где учились защитники родины, которые уже не с нами.
На политическом совете были рассмотрены промежуточные результаты и развитие проектов «Единой России». Партия реализует более 20 инициатив в Солнечногорске, охватывающих такие важные сферы, как безопасность на дорогах, благоустройство, городская среда, патриотическое воспитание и многие другие.
В проекте «Старший брат», направленном на наставничество и воспитание подростков, примет участие двукратный чемпион мира по кикбоксингу Джей Гулиев. Вместе с другими спортсменами он проведет серию встреч и тренировок в школах округа.
Партия запланировала проводить Единый день донора Солнечногорска каждый месяц в рамках проекта «Здоровье будущего». Ближайшее мероприятие состоится 12 декабря в Доме культуры «Лепсе».
Кроме того, в партию были приняты депутаты Ирина Донская и Андрей Дорошенко, которые помогут в реализации текущих и запланированных проектов.
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