Промежуточные итоги подготовки к отопительному сезону подвели в Чехове

Специалисты управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций Чехова отчитались о подготовке к осенне-зимнему сезону. Часть работ завершили, недочеты устранят в ближайшее время.

Вопрос подготовки к отопительному сезону обсудили на совещании с главой городского округа Чехов Михаилом Собакиным.

Капитальный ремонт продолжается в котельной № 81. Там до конца недели должны заменить коллектор насосных групп и запорную арматуру. Затем специалисты начнут гидравлические испытания.

В котельной «Чехов-4» также идут работы по замене оборудования. Также ремонтируют резервуары горячей воды, обновляют участки трубопроводов.

Планово-предупредительный ремонт завершили специалисты «ЖКХ Чеховского района» на 27 котельных. В котельных № 17 и № 24 продолжают устранять утечки, выявленные во время испытаний.

«Сданы 65% паспортов готовности. К 1 сентября все работы должны быть завершены, и все паспорта готовности, подписанные ответственными лицами, сданы», — сказал Михаил Собакин.

«ЖКХ города Чехов» сдала 373 паспорта готовности — то есть 94,3% от общего числа. Выявленные нарушения устранят до 1 сентября.

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