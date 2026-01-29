Промежуточные итоги отопительного периода подвели в Одинцове

Филиал Минобороны России по Московскому военному округу подвел промежуточные итоги отопительного периода. Организация эксплуатирует более 10 тысяч объектов материально-технической базы и коммунальной инфраструктуры, расположенных в 1015 военных городках, в том числе и в Одинцовском округе.

Подготовку к отопительному периоду в муниципалитете 2025–2026 годов провели в соответствии с установленными сроками и планами. Успешно завершена работа по переводу на зимний режим 428 котельных. Всего к началу отопительного периода военные коммунальщики Московского округа подготовили свыше 1000 объектов коммунальных сооружений, в том числе 575 объектов теплового хозяйства.

«В период праздничных дней, когда на улице наблюдались крайне низкие температуры, сотрудники котельных получили дополнительные инструкции о строгом соблюдении температурных графиков для подачи ресурсов отопления и горячего водоснабжения. Кроме того, специалисты по режимной наладке котлового оборудования выехали на объекты для контроля устойчивости и эффективности работы основного оборудования», — рассказал начальник отдела эксплуатации объектов филиала Минобороны России Денис Благодатский.

Во всех структурных подразделениях филиала были своевременно организованы противоаварийные тренировки. Также прошла проверка укомплектованности ремонтно-аварийных бригад, чтобы обеспечить незамедлительное устранение возникающих технологических нарушений с использованием специализированной техники.