Промежуточные итоги летней оздоровительной кампании подвели в Воскресенске

В городском округе Воскресенск состоялось оперативное совещание с участием руководителей структурных подразделений администрации, а также представителей территориальных областных и федеральных ведомств. В числе ключевых вопросов стало подведение итогов летней оздоровительной кампании.

Обсудили организацию отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе школ, загородных лагерях и на Черноморском побережье, включая детей участников специальной военной операции. Так, в оздоровительном лагере «Дубравушка» этим летом отдохнули около тысячи ребят из разных уголков Московской области.

Кроме того, на совещании рассмотрели вопросы трансформации нестационарных торговых объектов. Участники обсудили особенности организации торговли, опыт реализации реформ в сфере НТО, а также планы и результаты работы по регулированию и предотвращению нарушений в данной сфере.

Одним из приоритетных направлений стала подготовка объектов тепло- и водоснабжения к осенне-зимнему периоду. Были представлены текущие планы по модернизации, капитальному ремонту и развитию ресурсоснабжающих организаций округа.

В завершение встречи проанализировали основные темы обращений жителей за прошедшую неделю, что позволит оперативно реагировать на актуальные вопросы населения.