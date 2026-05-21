Промежуточные итоги эксперимента с электронными учебниками подвели в Подмосковье

В образовательном центре «Полет» города Красногорска 20 мая прошла стратегическая сессия «От буквы к цифре». На ней подвели промежуточные итоги эксперимента по внедрению электронных учебников в образовательный процесс. В мероприятии участвовали представители муниципальных образований Московской области, участники проекта и эксперты в области образования.

Инициатива стала ответом на системные вызовы, с которыми сталкивается современное школьное образование. Традиционный формат обучения часто приводит к значительной физической нагрузке на школьников — вес портфеля может достигать 5–7 кг. Кроме того, уровень интерактивных элементов на уроках не превышает 10%. Важной задачей проекта является обеспечение равного доступа к качественным цифровым образовательным ресурсам для всех учащихся региона.

Эксперимент охватывает 7 муниципальных округов, 12 общеобразовательных организаций, 14 классов, 1140 учащихся и 45 педагогов по 13 учебным предметам. Реализация проекта осуществляется в рамках партнерства между Министерством образования Московской области, Государственным гуманитарно-технологическим университетом и издательством «Просвещение».

На подготовительном этапе провели комплекс организационно-методических мероприятий: обучили педагогов, организовали разъяснительную работу с родителями, завершили техническую настройку оборудования и внедрили программы цифровой грамотности для школьников. Также разработали методические памятки по цифровой гигиене и эффективной работе с электронными учебниками.

Практическая ценность эксперимента уже заметна: учащиеся получают мгновенную проверку заданий и работают в едином цифровом формате, что снижает физическую нагрузку. Учителя экономят время на подготовке материалов и используют современные решения, включая интерактивные панели и ИИ-агенты.