Промежуточные итоги благоустройства подвели в Лобне

Крыльцо здания, в котором расположена администрация Лобни и многофункциональный центр, реконструировали. Об этом на совещании по итогам благоустройства рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Жители Лобни уже пользуются новым крыльцом, которое отремонтировали у здания администрации и МФЦ. У расположенного там же отделения ЗАГСа строители доделают поручни и уложат плитку, оборудуют новый пандус. Об этом сообщила глава муниципалитета Анна Кротова, подводя итоги работ в сфере благоустройства.

«Проводим аварийный ремонт водопроводной сети по улице Большой, дом № 3. Произвели локальный ремонт резинового покрытия на детской площадке по улице Партизанской, дом № 13. Приступили к ремонту входной группы по улице Чайковского, дом № 7, корпус 3, подъезд 4. Покрасили цоколь по адресам: улица Авиационная, дом № 2 и улица Чехова, дом № 1. Отремонтировали песочницу по адресу: улица Деповская, 2а», — рассказала Анна Кротова.

Продолжают благоустраивать и парк «Река времени» в Лобне. Там покосили траву, покрасили скамейки, урны и трибуну.

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