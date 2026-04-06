«ПРОМ ПРОДУКТ» из городского округа Кашира расширит посевные площади

Предприятие «ПРОМ ПРОДУКТ», расположенное в городском округе Кашира, готовится к началу весенних полевых работ. В этом году компания планирует расширить ассортимент выращиваемых культур и впервые заняться культивированием сои.

Генеральный директор Виталий Бабанин сообщил, что на данный момент уже засеяно более двух тысяч гектаров озимых, включая 1780 гектаров озимой пшеницы и 486 гектаров озимого рапса. Скоро на полях проведут подкормку — это ключевой этап, от которого зависит правильная вегетация и развитие растений.

«ПРОМ ПРОДУКТ» также планирует посеять яровые культуры: рапс на площади 2400 гектаров, сою — на 1800 гектаров и пшеницу — на 1200 гектаров. Компания активно вводит в оборот земли сельскохозяйственного назначения: в этом году планируется освоить 640 гектаров, из которых 120 уже введены в использование. Виталий Бабанин подчеркнул, что это стало возможным благодаря поддержке правительства Московской области.

За четыре года работы «ПРОМ ПРОДУКТ» расширил свои владения до 14 000 гектаров земли. Компания создала собственную базу с современным элеваторным комплексом и лабораторией. В этом году здесь запустили ремонтно-механический цех, что позволяет сотрудникам ремонтировать и обслуживать технику в комфортных условиях.

На предприятии работают 54 человека, в основном механизаторы и представители рабочих специальностей. Здесь используют только российскую технику: тракторы «Россельмаш», «Кировец» и легкие тракторы МТЗ.

Сейчас на базе «ПРОМ ПРОДУКТА» идет строительство второй очереди элеваторного комплекса. После ввода в эксплуатацию общий объем хранения продукции составит 44 000 тонн.