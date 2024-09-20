Пролетное строение над Каширским шоссе в Ленинском округе возведут в ноябре

В Ленинском округе продолжаются работы по реконструкции участка Каширского шоссе длиной 4,4 километра, в рамках которых создаются новые съезды и развязки. На первом этапе проекта ведется строительство разворотной эстакады, где уже завершается монтаж пролетного строения.

Главный инженер компании-подрядчика «Стройтрансгаз» Антон Русовский сообщил, что работы на эстакаде завершатся к началу ноября этого года. Бригады трудятся без выходных, задействовано более 20 единиц спецтехники и около 50 человек.

Отметим, что реконструкция Каширского шоссе является долгожданным решением для жителей Ленинского округа. Для многих населенных пунктов эта дорога — единственный удобный выезд в сторону Москвы, но из-за постоянных заторов люди тратят много времени в пути.

Проект находится под личным контролем губернатора Московской области Андрея Воробьева и направлен на увеличение пропускной способности шоссе на 25-30%. На втором этапе реконструкции планируется строительство двух путепроводов: через Каширское шоссе и трассу А-105.

Напомним, что в начале сентября было открыто движение по бессветофорному правоповоротному съезду с Володарского шоссе на Каширское, что помогло разгрузить один из самых сложных перекрестков в Ленинском округе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».