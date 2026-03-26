Пролетарский проспект привели в порядок в Щелкове

Однако интенсивный трафик накладывает свой отпечаток. За зиму на обочинах и разделительных полосах скапливаются тонны пескосоляной смеси, грязи и дорожного смета. На этой неделе дорожные службы города приступили к масштабной операции по очистке проспекта, возвращая главной улице презентабельный вид.

«Особенность нынешней уборки — в ее тщательности. Бригады вручную вычищали труднодоступные места у бордюрного камня, куда не всегда может добраться крупногабаритная техника. Особое внимание уделили элементам безопасности: дорожные рабочие вручную отмыли и очистили от осевшей пыли металлические отбойники, что не только улучшает эстетику, но и повышает светоотражающие свойства ограждений в темное время суток», — сообщили специалисты.

В ближайших планах коммунальных служб — переместить основные силы на второстепенные улицы, тротуары, внутридворовые проезды и городские скверы. Цель масштабной кампании — полностью подготовить городскую инфраструктуру к майским праздникам и летнему сезону.