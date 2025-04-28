Прокуроры провели прием участников СВО и их семей в Солнечногорске

Личный прием провели заместитель военного прокурора 98-й военной прокуратуры гарнизона Алексей Юдинцев, а также городской прокурор Дмитрий Антонов. Они ответили на вопросы участников СВО и их близких, которые касались льгот и денежных выплат.
Основные вопросы касались предоставления льгот, социальных гарантий и выплат — как федеральных, так и региональных.
Все обратившиеся получили подробные консультации. По обращениям, требующим дополнительного вмешательства, организовали надзорные мероприятия.
Встречу провели при участии Единого центра поддержки и оказания юридической помощи участникам специальной военной операции и регионального отделения фонда «Защитники Отечества».
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