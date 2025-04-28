Прокуроры провели прием участников СВО и их семей в Солнечногорске

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Личный прием провели заместитель военного прокурора 98-й военной прокуратуры гарнизона Алексей Юдинцев, а также городской прокурор Дмитрий Антонов. Они ответили на вопросы участников СВО и их близких, которые касались льгот и денежных выплат.

Основные вопросы касались предоставления льгот, социальных гарантий и выплат — как федеральных, так и региональных.

Все обратившиеся получили подробные консультации. По обращениям, требующим дополнительного вмешательства, организовали надзорные мероприятия.

Встречу провели при участии Единого центра поддержки и оказания юридической помощи участникам специальной военной операции и регионального отделения фонда «Защитники Отечества».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте