Прокурор Владимир Евсютин встретился с семьями участников СВО в Зарайске

На встрече с городским прокурором Владимиром Евсютиным в Зарайске и Серебряных Прудах собрались родственники погибших и действующих участников специальной военной операции. В мероприятии приняли участие представители шести семей, столкнувшихся с различными трудностями.

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» по данным территориям Галина Волкова отметила, что основным вопросом обсуждения стал вывоз мусора с части городского кладбища, где захоронены военнослужащие. Ранее контейнер для отходов находился на значительном расстоянии от могил, но неделю назад региональный оператор установил бетонную площадку и переместил контейнер ближе к захоронениям. Это изменение было направлено на удобство посетителей, чтобы им не приходилось далеко выносить мусор, а также был обеспечен удобный подъезд для мусоровоза.

Тем не менее, данное решение вызвало недовольство у родных погибших бойцов, которые предложили вернуть контейнер на прежнее место. Глава Зарайска Виктор Петрущенко, присутствовавший на встрече, пообещал лично выехать на место и рассмотреть ситуацию для поиска оптимального решения.

Также на встрече выступила супруга воюющего добровольца, которая рассказала о трудностях, с которыми столкнулась ее семья. Их единственное жилье сгорело в 2021 году, и восстановить его пока не представляется возможным. Женщина отметила, что в предоставленной администрацией комнате в общежитии она с пожилой матерью не может жить из-за соседей, ведущих асоциальный образ жизни. Ей пообещали помочь найти новое жилье из маневренного фонда.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, касающиеся социальной поддержки семей участников специальной военной операции, что подчеркивает важность взаимодействия власти с гражданами в сложные времена.

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