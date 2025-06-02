Прокурор Реутова провел встречу с участниками СВО и их семьями
Прокурор Реутова Алмаз Багаутдинов провел встречу с участниками СВО и их семьями. Они обсудили вопросы трудоустройства, адаптации и патриотическое воспитание детей.
На встрече также присутствовали глава округа Филипп Науменко, координатор фонда «Защитники Отечества» Мария Плюснина и председатель Совета депутатов Реутова Николай Ковалев.
Участники мероприятия обсудили вопросы трудоустройства военнослужащих, а также их адаптацию при возвращении к мирной жизни и вовлечение бойцов в патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Алмаз Багаутдинов также ответил на вопросы и дал подробные разъяснения действующего законодательства.
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