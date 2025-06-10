Прокурор провел встречу с семьями участников СВО в Коломне

Коломенский городской прокурор Сергей Чернышов провел встречу с семьями участников СВО. На ней обсудили вопросы социальной поддержки, поиска без вести пропавших, а также выплаты и права детей.

Встреча прошла при участии социального координатора фонда «Защитники Отечества» Дарьи Бабаевой. К городскому прокурору обратились пять человек по вопросам соблюдения уголовно-процессуального законодательства, а также выделения земельного участка, банкротства и проведения газопровода.

Все участники встречи получили ответы и разъяснения законодательства. По четырем обращениям организовали проверку.