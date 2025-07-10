Прокурор Подмосковья провел встречу с предпринимателями в Подольске

Прокурор Подмосковья Сергей Забатурин провел встречу с предпринимателями в Подольске при содействии бизнес-омбудсмена Натальи Чудаковой. На ней обсудили проведение проверок, меры поддержки и многое другое.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам предпринимателей, на встрече обсудили порядок проведения проверок бизнеса, меры поддержки, аренду земельных участков и новые требования к размещению грузовых контейнеров.

«Круглые столы позволяют не только выявить системные проблемы, но и обсудить их напрямую с надзорными органами. Это помогает формировать практические рекомендации для органов власти и дает предпринимателям уверенность, что их мнение будет услышано и учтено при принятии решений», — сказала Наталья Чудакова.

По словам Сергея Забатурина, запросы предпринимателей в Подмосковье стали более конструктивными и содержательными, благодаря чему специалисты могут точечно и своевременно реагировать на них.

В ходе встречи все участники получили разъяснения и предложения по решению возникших проблем.