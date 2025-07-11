Прокурор Подмосковья провел встречу с бизнесменами в Подольске

Бизнес в городском округе развивается стремительно, и вопросов для решения становится больше. Прокурор Московской области Сергей Забатурин вместе с коллегами, бизнес-омбудсменом Натальей Чудаковой, представителями силовых ведомств и администрации округа встретился с предпринимателями Подольска.

По поручению генерального прокурора Игоря Краснова сотрудники областного надзорного ведомства регулярно встречаются с предпринимателями в различных форматах.

Светлана Драгунова представляла на встрече семейную стоматологическую клинику — одну из первых, которая открылась в Подольске. Вопрос касался мер поддержки для бизнеса.

«Получила обширный ответ, озвучены были все источники, где можно всю информацию найти. Можно обратиться на горячую линию, можно обратиться напрямую. Ответами на свои вопросы была удовлетворена, огромное спасибо за такие мероприятия», — поделилась впечатлениями Светлана Драгунова.

Эффективность работы бизнеса от таких встреч только растет. Ведь на подобных приемах удается решить многие вопросы, причем оперативно.