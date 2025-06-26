Городской прокурор Мытищ Никита Брыкин провел встречу с предпринимателями вместе с руководителем общественной приемной бизнес-омбудсмена Романом Коробейкиным. Они обсудили меры поддержки и проведение контрольных проверок.
В мероприятии также участвовали руководители и представители администрации округа, территориальных отделов МВД, МЧС, ИФНС и ФССП, а также министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Все присутствующие обменялись мнениями и обсудили возникшие проблемы.
Всего к экспертам обратились семь предпринимателей с разными вопросами. Они касались проведения поверок, мер поддержки и других тем. два вопроса прокуратура взяла на контроль.
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