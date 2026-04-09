Прокурор Московской области добился усиления защиты детей от преступности

По инициативе прокурора Московской области Сергея Забатурина в Закон Московской области о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав были внесены изменения.

9 апреля 2026 года на заседании Московской областной Думы депутаты рассмотрели законопроект, представленный заместителем прокурора региона Олегом Черсковым. Он отметил, что анализ, проведенный прокуратурой, выявил необходимость принятия дополнительных мер для противодействия преступным проявлениям в отношении детей.

В связи с этим предложено наделить муниципальные комиссии новыми полномочиями. Теперь они будут координировать профилактическую работу в семьях, где дети проживают совместно с лицами, имеющими судимость за особо тяжкие преступления против жизни, здоровья и половой свободы личности.

Депутаты Московской областной Думы единогласно поддержали законодательную инициативу прокурора области.