Прокурор Лыткарина провел встречу с участниками СВО и их семьями

Прокурор Лыткарина Максим Чернышев провел личный прием участников специальной операции и членов их семей. На встрече также присутствовали представители Комитета семей воинов Отечества, Ассоциации ветеранов СВО и местной администрации.

Участники обсудили социальную поддержку бойцов и их близких, взаимодействие с государственными органами и министерствами. Кроме того, была затронута тема получения выплат и установления местонахождения родственников.

Максим Чернышев в рамках встречи принял одно обращение, рассмотрение которого будет находиться на контроле прокуратуры.

Всем задавшим вопросы были даны исчерпывающие ответы.