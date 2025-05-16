Прокурор Лыткарина провел встречу с участниками СВО и их семьями

Прокурор Лыткарина Максим Чернышев провел личный прием участников специальной операции и членов их семей. На встрече также присутствовали представители Комитета семей воинов Отечества, Ассоциации ветеранов СВО и местной администрации.
Участники обсудили социальную поддержку бойцов и их близких, взаимодействие с государственными органами и министерствами. Кроме того, была затронута тема получения выплат и установления местонахождения родственников.
Максим Чернышев в рамках встречи принял одно обращение, рассмотрение которого будет находиться на контроле прокуратуры.
Всем задавшим вопросы были даны исчерпывающие ответы.
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