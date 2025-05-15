Прокурор из Балашихи Дмитрий Девятко провел встречу с представителями бизнеса

Дмитрий Девятко отметил значительное снижение административной нагрузки на предпринимателей.

«По сравнению с доковидным периодом количество проверок бизнеса сократилось в 12 раз. Если пять лет назад мы согласовывали 80% внеплановых проверок, то сейчас отклоняем 80% таких запросов», — подчеркнул прокурор Девятко.

Кроме того, на встрече затронули актуальные проблемы: задолженности по заработной плате и налоговые обязательства перед бюджетом. Прокуратура выразила готовность помогать бизнесу в решении этих вопросов. Встреча прошла в конструктивной атмосфере. Предприниматели задавали вопросы, в том числе личного характера, и подавали письменные обращения. Все они были приняты в работу.