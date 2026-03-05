Прокуратура Подмосковья взяла на контроль расследование ДТП с погибшим ребенком

Около пяти часов вечера 4 марта 2026 года на 42-м километре трассы М-4 «Дон» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Мужчина, управлявший легковым автомобилем марки «Киа», столкнулся с снегоуборочным погрузчиком, который двигался в том же направлении и очищал снег с обочины дороги.

В аварии пострадали 44-летняя женщина и ее маленький сын. Их сразу же доставили в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, ребенок умер.

Сейчас Домодедовская городская прокуратура следит за выяснением всех деталей этого ДТП, а также за ходом и результатами расследования уголовного дела, которое было возбуждено по данному факту (часть 3 статьи 264 УК РФ).