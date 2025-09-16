Прокуратура Жуковского направила в суд дело в отношении телефонной мошенницы

Прокуратура Жуковского утвердила обвинительное заключение по делу 18-летней жительницы Самарской области, которую обвиняют в крупном мошенничестве. По данным следствия, в июне–июле 2025 года ее сообщники через мессенджер обманули 65-летнюю жительницу Раменского округа.

Женщину убедили, что нужно подтвердить личные данные, и получили доступ к ее аккаунту на портале госуслуг. Затем злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и убедили пенсионерку снять деньги с банковских счетов и перевести их на указанные реквизиты.

Обвиняемая выступала в роли курьера. Она встретилась с потерпевшей, назвалась сотрудником Росфинмониторинга и забрала у нее 3,3 миллиона рублей, а общий ущерб превысил 5,2 миллиона рублей.

Дело направили в Жуковский городской суд. Кроме того, прокуратура подала иск, чтобы вернуть пострадавшей похищенные деньги.