Прокуратура взяла под контроль дело о смертельном ДТП в Дмитровском округе

Дмитровская городская прокуратура взяла под контроль дело о ДТП с участием рейсового автобуса и легковушки. Три человека погибли.

По предварительной информации, авария произошла около 20:00 во вторник, 24 декабря. Водитель легкового автомобиля ехал по дороге ММК-Никольское-Горки в Дмитровском городском округе и в какой-то момент вырулил на встречную полосу, где ехал рейсовый автобус. От мощного лобового удара легковушку откинуло в сторону, вся передняя часть автомобиля смялась.

Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли. Еще один человек госпитализирован. Пассажиры автобуса не пострадали.

Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход доследственной проверки контролирует Дмитровская городская прокуратура.