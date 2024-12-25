Прокуратура взяла под контроль дело о смертельном ДТП в Дмитровском округе

Дмитровская городская прокуратура взяла под контроль дело о ДТП с участием рейсового автобуса и легковушки. Три человека погибли.
По предварительной информации, авария произошла около 20:00 во вторник, 24 декабря. Водитель легкового автомобиля ехал по дороге ММК-Никольское-Горки в Дмитровском городском округе и в какой-то момент вырулил на встречную полосу, где ехал рейсовый автобус. От мощного лобового удара легковушку откинуло в сторону, вся передняя часть автомобиля смялась.
Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли. Еще один человек госпитализирован. Пассажиры автобуса не пострадали.
Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход доследственной проверки контролирует Дмитровская городская прокуратура.
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