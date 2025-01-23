Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отравлением двух семей в Красногорске
Две семьи обратились за медицинской помощью из-за симптомов отравления. Ранее в частном доме в поселке Истра Красногорского округа обрабатывали помещения от насекомых.
На данный момент шестерым пострадавшим, четверо из которых дети, оказали квалифицированную помощь. Отмечается, что угрозы их жизни и здоровью нет.
Красногорская городская прокуратура инициировала проверку по данному факту. По ее результатам при наличии оснований примут необходимые меры.
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