Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отравлением двух семей в Красногорске

Две семьи обратились за медицинской помощью из-за симптомов отравления. Ранее в частном доме в поселке Истра Красногорского округа обрабатывали помещения от насекомых.

На данный момент шестерым пострадавшим, четверо из которых дети, оказали квалифицированную помощь. Отмечается, что угрозы их жизни и здоровью нет.

Красногорская городская прокуратура инициировала проверку по данному факту. По ее результатам при наличии оснований примут необходимые меры.