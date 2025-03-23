Прокуратура взяла на контроль пожар в дореволюционном здании в Дмитрове

Сегодня около 17:30 в Яхроме загорелось двухэтажное деревянное здание. Возгорание произошло вблизи парка имени Лямина.
Пожар уже локализовали, остановив его распространение. Дмитровская городская прокуратура следит за расследованием, а точную причину возгорания дореволюционного здания установят после пожарно-технической экспертизы.
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