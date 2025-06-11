Прокуратура взяла на контроль дело об изготовлении наркотиков в Зарайске

В Зарайске сотрудники правоохранительных органов остановили деятельность подпольной лаборатории по производству наркотиков. По предварительной информации, в мае 2025 года житель Ульяновска организовал производство метилэфедрона в одном из гаражей округа. По данным следствия, он планировал сбывать наркотики на территории Подмосковья.