Прокуратура взяла на контроль дело об изготовлении наркотиков в Зарайске

В Зарайске сотрудники правоохранительных органов остановили деятельность подпольной лаборатории по производству наркотиков. По предварительной информации, в мае 2025 года житель Ульяновска организовал производство метилэфедрона в одном из гаражей округа. По данным следствия, он планировал сбывать наркотики на территории Подмосковья.
В ходе операции из незаконного оборота изъяли более 25 килограммов запрещенного вещества. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере. Учитывая позицию прокуратуры, суд отправил мужчину под стражу.
Расследование продолжается под контролем Зарайской городской прокуратуры.
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