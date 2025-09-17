Прокуратура восстановила жилищные права заявительницы из Воскресенска

Прокуратура Подмосковья проверила жалобу жительницы Воскресенска о нарушении ее прав. Женщина — ветеран боевых действий. В 2024 году местные власти сняли ее с очереди на жилье по соцнайму и исключили из списка тех, кто имеет право на первоочередное получение квартиры.

Причиной назвали то, что она якобы живет в Воскресенске вместе с семьей. Однако прокурорская проверка показала, что люди, с которыми она проживает, не являются ее родственниками.

Прокуратура потребовала восстановить ее в списке, но администрация отказала. Тогда прокурор обратился в суд.Решение администрации признали незаконным и полностью удовлетворил требования прокуратуры. Женщину вернули в очередь на жилье с сохранением ее места.