Прокуратура восстановила права семьи в Ступине на заключение договора соцнайма

Жительница Ступина пожаловалась в прокуратуру на нарушение жилищных прав. Вместе с многодетной семьей она жила в квартире, которую когда-то получила ее бабушка по ордеру. Документов у женщины не было, а дом признали аварийным и подлежащим сносу.

Семья состояла на учете как нуждающаяся в жилье и имела право на получение квартиры в первую очередь. Прокуратура помогла женщине: запросила документы, подтвердившие ее родство с бабушкой, и копию ордера из архива. После этого администрация округа заключила с семьей договор социального найма.

Теперь органы прокуратуры контролируют, чтобы многодетной семье предоставили благоустроенное жилье взамен аварийного.