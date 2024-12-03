Прокуратура Воскресенска взяла на контроль дело о ДТП с погибшим водителем

Вечером 2 декабря водитель автомобиля «Сузуки» выехал на встречную полосу на дороге «Воскресенск-Виноградово» и спровоцировал аварию, в которой погиб один и пострадали несколько человек. Уголовное дело взяла на контроль Воскресенская городская прокуратура.
Водитель автомобиля «Шкода», в которого врезалась выехавшая на встречную полосу машина, погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. Двое его детей получили травмы и попали в больницу.
Водитель и пассажир автомобиля «Сузуки» также госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело. Ход и результаты его расследования контролирует Воскресенская городская прокуратура.
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