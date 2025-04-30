Прокуратура Воскресенска возбудила дело о приостановлении тепло- и водоснабжения

Фото: Медиасток.рф

Городская прокуратура Воскресенска провела проверку после жалоб на перебои с отоплением и горячей водой. Выяснилось, что из-за аварий на теплосетях ресурсоснабжающая организация нарушила установленные сроки отключения услуг в отопительный сезон.

Поскольку коммунальные услуги оказывались ненадлежащим образом, в отношении одного из ответственных сотрудников компании возбудили административное дело. Виновного оштрафовали.

Помимо этого, прокуратура направила представление руководству организации. В итоге жителям провели перерасчет за недопоставленные услуги — сумма компенсации превысила миллион рублей.

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