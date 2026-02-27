Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о драке в Щелкове

Щелковская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении четырех выходцев из стран Средней Азии. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ст. 116 УК РФ (нанесение побоев из хулиганских побуждений).

По версии следствия, ранним утром 17 августа 2025 года двое фигурантов спровоцировали конфликт с посетителями бара «Андеграунд» на Пролетарском проспекте в городе Щелково. Затем компания вышла на улицу, где началась потасовка, к которой присоединились еще четверо человек.

Действуя группой, злоумышленники нанесли двум потерпевшим множественные удары руками и ногами по голове и телу. Один из фигурантов нанес с разбега удар ногой в голову потерпевшему, а другой — уже лежащему мужчине удары ногами в область головы, шеи и паха.

От полученных травм 20-летний пострадавший скончался в больнице спустя шесть дней, не приходя в сознание. Второму потерпевшему были причинены побои и физическая боль.

Уголовное дело направлено в Щелковский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые заключены под стражу. Материалы уголовного дела в отношении еще двух соучастников выделены в отдельные производства.