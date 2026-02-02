Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о преднамеренном банкротстве

Талдомская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Завод Квант Кабель». Его обвиняют в преднамеренном банкротстве, предусмотренном статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В процессе расследования было установлено, что обвиняемый действовал в сговоре со своим заместителем. Они совершили ряд сделок, которые принесли убытки заводу и были выгодны подконтрольным компаниям заместителя.

Намерения бывших руководителей заключались в том, чтобы лишить предприятие возможности выполнить обязательства перед кредиторами и уплатить обязательные платежи в бюджет. В результате завод не смог уплатить налоговые платежи на сумму более 42 миллионов рублей, а его кредиторская задолженность составила свыше 68 миллионов рублей. Это привело к банкротству предприятия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении соучастника дело выделено в отдельное производство.