Прокуратура установит обстоятельства ДТП с автобусом в Ступине

Утром 8 августа на 95-м километре трассы М-4 «Дон» микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, пострадали пять человек. Установление обстоятельств взяла на контроль прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, легковая машина столкнулась с микроавтобусом, в котором находились 15 человек. От удара он перевернулся на бок, пять человек пострадали. Им оказали необходимую помощь

«Ступинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверки проводимой по данному факту», — отметили в ведомстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».