Прокуратура Солнечногорска выявила нарушения в работе управляющих компаний

В администрации городского округа Солнечногорск прошло совещание по вопросам содержания многоквартирных домов в зимний период. Представители прокуратуры указали на многочисленные нарушения в работе управляющих компаний.

В обсуждении приняли участие заместитель главы округа Леонид Степанов, председатель Координационного Совета Ассоциации Председателей Советов МКД Московской области Олеся Тыщенко и сотрудники управляющих компаний.

По результатам проверок более 30 управляющих компаний получили официальные представления с требованием устранить нарушения федерального законодательства. «Все выявленные недостатки будут устранены в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить безопасность жителей нашего города», — сказал Леонид Степанов.

В случае игнорирования требований должностные лица будут привлечены к административной ответственности и получат штраф.