Прокуратура Рузы установит причины и обстоятельства пожара в загородной бане
Утром 13 ноября в банном помещении загородного отеля в Рузе вспыхнул пожар. В настоящее время возгорание локализовали на площади 600 квадратных метров
Прокуратура округа контролирует установление всех обстоятельств и причин инцидента. Правоохранительные органы следят за ходом и результатами процессуальной проверки, проводимой по этому делу.
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