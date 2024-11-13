Прокуратура Рузы установит причины и обстоятельства пожара в загородной бане

Утром 13 ноября в банном помещении загородного отеля в Рузе вспыхнул пожар. В настоящее время возгорание локализовали на площади 600 квадратных метров

Прокуратура округа контролирует установление всех обстоятельств и причин инцидента. Правоохранительные органы следят за ходом и результатами процессуальной проверки, проводимой по этому делу.