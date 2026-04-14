Прокуратура расследует причины пожара в селе Константиново

Вечером 12 апреля 2026 года в многоквартирном доме в селе Константиново произошло возгорание. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже. До прибытия пожарных все жильцы успели эвакуироваться, пострадавших нет.

По предварительной информации, пожар мог произойти из-за короткого замыкания в электросети, вызванного оставленным на зарядке электросамокатом.

Раменская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств происшествия, а также ход и результаты проверки по данному факту.

Прокуратура Московской области напоминает о правилах безопасной эксплуатации средств индивидуальной мобильности в связи с предстоящим сезоном их активного использования.

Электросамокат, оставленный на зарядке без присмотра, может стать причиной серьезного возгорания. Не оставляйте зарядное устройство включенным на ночь или при выходе из дома. Используйте только оригинальные зарядки и не заряжайте самокат вблизи легковоспламеняющихся предметов.