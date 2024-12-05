Прокуратура проверила строительство школ в жилых комплексах Красногорска

Красногорский городской прокурор Сергей Молочков и начальник территориального отдела Главгосстройнадзора Московской области Михаил Моторо проверили строительство новых школ в городском округе. Объекты образования возводят в жилых комплексах «Митино О2», «Лесобережный» и в микрорайоне Павшинская Пойма.

На проверке прокурор отметил, что необходимо усилить темп строительных работ.

Сейчас на объектах выполняют работы по монтажу фасадных и инженерных систем, отделку и благоустройство.

Вопросы окончания строительства социально значимых объектов и их ввода в эксплуатацию находятся в городской прокуратуре на контроле.