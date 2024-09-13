Прокуратура проведет проверку из-за нападения собаки на ребенка в Солнечногорске

Прокуратура начала проверку в связи с нападением собаки породы акита-ину на четырехлетнюю девочку. Инцидент произошел в СНТ «Ветеран» Солнечногорского округа.

По предварительным данным, собака выбежала с участка через открытые ворота и набросилась на ребенка. В результате происшествия девочка получила множественные рваные раны головы и шеи, ее госпитализировали для оказания квалифицированной помощи.

Прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку исполнению требований законодательства об ответственном обращении с животными. После этого будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе направленные на компенсацию вреда, причиненного здоровью несовершеннолетней.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».