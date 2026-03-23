Прокуратура просит суд признать виновным в убийстве двух человек

По данным следствия, 18 октября 2023 года в вечернее время мужчина находился в доме по улице Лесной в деревне Крюково городского округа Истра. В ходе ссоры со своей бабушкой он нанес ей несколько ударов колюще-режущим предметом в область грудной клетки. 84-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

После этого злоумышленник позвонил своему брату и сообщил ему о совершенном убийстве. Когда родственник приехал, между молодыми людьми произошел конфликт. Злоумышленник нанес брату множественные удары колюще-режущим предметом в область груди, от которых потерпевший скончался.

Подсудимый частично признал свою вину в ходе судебного разбирательства. Его вина подтверждается показаниями свидетелей и исследованными письменными материалами уголовного дела, признанными судом допустимыми и достоверными доказательствами.

Государственный обвинитель просит суд признать подсудимого виновным по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц) и назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.